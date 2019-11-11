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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öztrak: “Gazi Mustafa Kemal milletimizin istiklal sembolüdür”- ANKARA

Öztrak: “Gazi Mustafa Kemal milletimizin istiklal sembolüdür”- ANKARA

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısına gelişi - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında konuşması - Öztrak: - “Gazi Mustafa Kemal milletimizin istiklal sembolüdür”ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı İstiklal 

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