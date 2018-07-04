Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye Ticaret Odası'na yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Ersoy son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye Ticaret Odası'na yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Ersoy son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı

Cenaze Silahlı Saldırgan Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Saldırı 

-detaylar

( OSMANİYE )ADANA

- Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy, son yolculuğuna uğurlandı. OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy için Envar-ül Hamit Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törenden önce cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Törene gelen 26. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili, OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un kardeşi Ruhi Ersoy, taziyeleri kabul etti. Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren OTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy, kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dün öğle saatlerinde Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nda meydana gelen olayda, silahlı saldırgan, OTSO Başkanı Devrim Aksoy’u silahla yaralamış, yardımcısı Hasan Ersoy'u öldürmüştü. Silahlı saldırgan ile birlikte gözaltına alınan 8 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Mali'deki Otel Baskınından İlk KarelerMali'deki Otel Baskınından İlk Kareler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı