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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ömer Çelik: 'Çok sayıda açıklama kendilerinin ezanı protesto ettikleri ortaya koyuyor'

Ömer Çelik: 'Çok sayıda açıklama kendilerinin ezanı protesto ettikleri ortaya koyuyor'

Ömer Çelik'in açıklamaları

( ANKARA - 3) Ömer Çelik: "Çok sayıda açıklama kendilerinin ezanı protesto ettikleri ortaya koyuyor"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, - "Akdeniz bizim dönemimizde bir sulh denizi iken şimdi göçmenlerin öldüğü bir deniz haline geldi"- "Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamlama geleneğinin yeniden ihya edilmesi böyle bir dönemde güçlü bir mesaj vermiştir"

Protesto Baros 

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