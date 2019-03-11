Ömer Çelik: 'Çok sayıda açıklama kendilerinin ezanı protesto ettikleri ortaya koyuyor'
Ömer Çelik'in açıklamaları
( ANKARA - 3) Ömer Çelik: "Çok sayıda açıklama kendilerinin ezanı protesto ettikleri ortaya koyuyor"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, - "Akdeniz bizim dönemimizde bir sulh denizi iken şimdi göçmenlerin öldüğü bir deniz haline geldi"- "Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamlama geleneğinin yeniden ihya edilmesi böyle bir dönemde güçlü bir mesaj vermiştir"
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