( ANKARA ) "Numan Kurtulmuş: "Beka meselesi dediğimizde CHP'li arkadaşlar bozuluyorlar"AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Zulüm 1453'te başladı yazısının yanında CHP'nin üst düzey yöneticileri boy gösteriyor"- "Bu memleketi kurda kuşa yem etmediğimizi bir kez daha 31 Mart'ta göstereceğiz"- "CHP'liler, HDP ile ittifak kurduklarını söylemekten korkuyorlar"
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