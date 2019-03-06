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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Numan Kurtulmuş: 'Beka meselesi dediğimizde CHP'li arkadaşlar bozuluyorlar'

'Numan Kurtulmuş: 'Beka meselesi dediğimizde CHP'li arkadaşlar bozuluyorlar'

Numan Kurtulmuş'un açıklamaları

( ANKARA ) "Numan Kurtulmuş: "Beka meselesi dediğimizde CHP'li arkadaşlar bozuluyorlar"AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Zulüm 1453'te başladı yazısının yanında CHP'nin üst düzey yöneticileri boy gösteriyor"- "Bu memleketi kurda kuşa yem etmediğimizi bir kez daha 31 Mart'ta göstereceğiz"- "CHP'liler, HDP ile ittifak kurduklarını söylemekten korkuyorlar"

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