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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Nahda Hareketi: 'Tunus’u erken seçimden kurtarmak için çalışıyoruz' - TUNUS

Nahda Hareketi: 'Tunus’u erken seçimden kurtarmak için çalışıyoruz' - TUNUS

Nahda Hareketi: " Tunus ’u erken seçimden kurtarmak için çalışıyoruz" - TUNUS - Nahda Hareketi’nin istişare mekanizması Şura Meclisi’nin Başkanı Abdulkerim el - Haruni'nin basın açıklamasıTUNUS (AA) - Tunus parlamentosundaki birinci parti Nahda Hareketi’nin istişare mekanizması Şura Meclisi’nin Başkanı Abdulkerim el - Haruni, hükümetin kurulmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, " Tunus ’u erken seçimden kurtarmak için çalıştıklarını" söyledi.

Tunus ’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas Fahfah’a tanınan sürede son saatlere girilirken, 217 sandalyeli mecliste 54 milletvekiliyle parlamentonun en büyüğü konumundaki ve görüşmelerin merkezindeki Nahda Hareketi, başkentteki genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.
Haruni, basın toplantısında "Nahda Hareketi Şura Meclisi, partinin yürütme kurulunu hükümete katılım kararını vermek için görevlendirdi. Yürütme kurulu, hükümete katılıp katılmama veya başka yöndeki kararını daha sonra verecek." diye konuştu.
Nahda Hareketi’nin erken seçim konusunda kapıyı kapatmadığına işaret eden Haruni, " Tunus ’u erken seçimden kurtarmak için çalışıyoruz. Çünkü bu seçenek, fazladan çaba, maliyet, istikrarsız bir maceraya benziyor. Ama yine de bu demokratik ve anayasal bir çözümdür. Ayrıca, Nahda Hareketi seçimden korkmuyor." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Basın Açıklaması Milletvekili Parlamento Erken Seçim 

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