-Nabi Avcı'nın açıklamaları

-Ahmet Namık Akdoğan'ın açıklamaları

-Basın mensuplarından detay

-Pasta kesiminden görüntü



( ESKİŞEHİR ) Nabi Avcı, Ekişehir'deki seçim sonuçlarını değerlendirdi Biz '4'ncü Milletvekilini MHP'ye kaptırdık' diye düşünmüyoruz"- "Cumhur İttifakı olarak 4 milletvekili çıkarttık elhamdülillah.- "Bu ittifak çalışmaları ve müzakereleri sürerken ‘Öyle olursa ne olur' gibi hesaplar yapmadık" ESKİŞEHİR



- AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, seçim sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz 4'üncü milletvekilini MHP'ye kaptırdık diye düşünmüyoruz" dedi.

24 Haziran seçimleri Türkiye gündemindeki yerini korurken, Prof. Dr. Nabi Avcı ve Ak Parti milletvekili adayları, Odunpazarı ilçesinde bulunan seçim ofisinde basın mensupları ile buluştu. Buluşmaya Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve AK Parti teşkilat başkanları da iştirak etti. Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Nabi Avcı, Eskişehir yerelindeki sonuçları değerlendirdi. Yönettilen, 'Cumhur İttifakı olmasaydı 4'ncü milletvekili AK Parti'nin olurdu, dolayısıyla bu sonuç için üzgün müsünüz?' sorusunu cevaplandıran Avcı, "Biz gelen sonuçlara, 'olanda hayır vardır' gözüyle bakıyoruz. Biz bu ittifak çalışmaları ve müzakereleri sürerken ‘Öyle olursa ne olur? Bu kime ne sağlar? Kimin kime ne faydası olur?’ gibi hesaplar yapmadan, daha çok Türkiye’nin bugünlerde çok ihtiyacı olan milli bir duruşu sağlayacağımızı düşünerek yola çıktık. Nitekim tüm süreç boyunca da, Büyük Birlik Partisi’nden, AK Parti listesine aday olan Ahmet Namık bey bunu her defasında vurguladı. Dolayısıyla çok farklı tezahür edebilirdi. Denilen ihtimallerin her biri ufak tefek kaymalarla olabilirdi. Biz biraz daha fazla oy alarak belki 4'ncü milletvekilini çıkarabilirdik. Ya da ittifak olmasaydı 4-3 alırdık gibi hesaplar yapılabilir, ama biz baştan hesaplarla bu işe girmedik. Bu işlerde baştan yapılan hesaplar doğrusunu söylemek gerekirse tutmaz. Dolayısıyla olanda hayır vardır. Güzel olmuştur, biz memnunuz. Biz, 4'ncü milletvekilini MHP'ye kaptırdık diye düşünmüyoruz. Biz, Cumhur İttifakı olarak 4 milletvekili çıkarttık elhamdülillah. MHP’li kardeşlerimiz de Eskişehir’den temsil kabiliyeti kazanmış oldular. Buna da ayrıca memnun olduk" diye konuştu.

"Ben 4'ncü milletvekilini kaybetmemize üzüldüm" Büyük Birlik Partisi üyesi ve AK Parti listesinden seçimlere katılan Ahmet Namık Akdoğan ise, bu açıklamaların ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Akdoğan, AK Parti'nin 4ncü milletvekilini alamadığı için üzgün olduğunu söylerken, "Ben 4'ncü milletvekilini kaybetmemize üzüldüm. Bu üzüntüm MHP'nin kazanmasından değil, Atatürk’ün kurduğu bir partinin teröristlerin siyasi uzantısı olarak HDP’ye taban oylarını yönlendirmesindendir. Keşke CHP Eskişehir’de 1 milletvekili çıkartsaydı ve AK Parti 4 çıkartsaydı. Onlar da gereken cezayı almış olsalardı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti milletvekili adayları hazırlanan seçim pastaların keserek, basın mensuplarına ikram ettiler.

