MYP Defne’de teşkilatlandı

-Katılım gösterenler

-Genel merkez yardımcıların katılımı ve selamlaşma

-Kongre alanı detay görüntü

-Sunucu kongre bilgisi

-Abdulsettar Arslan, açıklama

-MYP Avukatı ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk açıklama

-MYP Genel başkan yardımcısı Mehmet Hanifi Karagöz ufak açıklama

-Oy kullanım anı detaylı

-Başkan Abdulsettar Arslan’ın oy kullanması

-Toplu fotoğraf çekimi



( HATAY )- Muhafazakar Yükseliş Partisi Defne İlçe Başkanlığına Abdulsettar Arslan seçildi- MYP Avukatı ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk:“MYP halkın ihtiyacından doğan bir partidir”- “67 ilde teşkilatlandık, geriye kalan illerde de teşkilatlanma hızla sürüyor” HATAY



- Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Defne İlçe Teşkilatı 1’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kongrede MYP Defne İlçe Başkanlığı’na Abdulsettar Arslan seçildi. Defne ilçesinde özel bir işletmenin bahçesinde MYP Genel Merkezden Genel Başkan Yardımcısı Murat Ordu, MYP Avukatı ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk, MYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Karagöz, MYP Adana İl Başkanı Bülent Bayram, MYP Hatay İl Başkanı Bülent Düre, başkan adayı Abdulsettar Arslan, partililer ve davetlilerin katılımı ile MYP Defne İlçe Teşkilatı 1’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Tek liste ile gidilen kongrede 35 delegeden 28 delege katılım gösterdi. 28 delegenin de oyunu alan Abdulsettar Arslan MYP’nin Defne İlçe Teşkilatı Başkanı oldu. Kongre öncesi MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz’ın Batman teşkilatı için gönderdiği mesaj davetlilere okunurken, daha sonra MYP Defne İlçe Teşkilat Başkan adayı Abdulsettar Arslan partililer ve davetlilere seslendi. Vatandaşlarının desteği ile Defne, Hatay ve Türkiye’de başarıya imza atacaklarını söyleyen Arslan, “Bizler Muhafazakar Yükseliş Partisi Defne İlçe Teşkilatını kurarken, siz sevgili Defneli hemşerilerimize güvendik. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece bizlerde sizden aldığımız o güç ve enerjiyle, ilk önce Defne’de sonra Hatay’da sonrada tüm Türkiye’de iktidara geleceğiz, inşallah” dedi.

Arslan, Defne ilçesinin ve Defnelilerin hak ettiği hizmet ve değeri vereceklerinin de altına çizdi. “MYP halkın sinesinden, ihtiyacından doğan bir partidir” Kongrede konuşan MYP Avukatı ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk, gerçekleşen katılımdan dolayı Defnelilere teşekkür etti. Aktürk, “Şöyle bir bakıyorum da katılımda bu eşraf burada, tamam sayıca azız ama Hatay’ın bütün esnafı hemen hemen burada. Mozaiğe bakıyorum böyle, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, işte bu ülkenin kurtuluşu için bize lazım olan cevher bu” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi’nin gerekliliğine de değinen Aktürk, “Şimdi diyorlar ki Muhafazakar Yükseliş Partisi, muhafazakar ne demek, dinci bir partimi bu, yok asosyal bir partimi bu? Hayır Muhafazakar Yükseliş Partisi halkın içinden, halkın sinesinden, halkın ihtiyacından doğan bir partidir, işte buyurun halkımız burada. Yarınlarımız için Muhafazakar Yükseliş Partisi diyelim arkadaşlar” dedi.

Aktürk, MYP’nin 67 ilde teşkilatlandığının, geriye kalan illerde de teşkilatlanmanın hızla sürdüğünün de bilgisini verdi. (MBY

