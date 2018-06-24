Muharrem İnce, YSK önünde açıklamalarda bulundu



- Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce YSK'da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oylamasına ilişkin açıklamada bulunmak üzere YSK'ya geldi. Saat 17.01'de açıklama yapan İnce, '' Sandıklar açıldı şu anda. Bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum bu seçimi AA değil millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız kuşkum yok. Sandıkları terketmeyeceğiz. Sonucun iyi olacağından kuşkum yok. Islak imzalı tutanak almadan sandıktan ayrılmayın. Bütün yurttaslarima sesleniyorum, seçim kurullarının önüne gidin. Ben buradayım, hiç merak etmeyin. Hakkınızı milletin hakkını korumak için buradayız. Kimseden korkmayın tedirgin olmayın adil bir yarış istiyoruz. Sakin taşkınlık yapılmasın. Korkuları üzerinizden atın, tedirgin olmayın. Ysk'ya en yakın mesafede sonuçları izliyor olacağım. Avukat arkadaşlar benden haber beklesinler, sandık başında olsunlar. Moral bozucu haberlere inanmasınlar. En yakın mesafedeyim. Umarım yeniden YSK'nın önüne gelmek zorunda kalmam'' ifadelerini kullandı.

