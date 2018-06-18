Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Muharrem İnce: 'Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyeliler ülkelerine güle oynaya gidecek'

Muharrem İnce: 'Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyeliler ülkelerine güle oynaya gidecek'

Muharrem İnce'nin konuşmaları

( GAZİANTEP ) Muharrem İnce: "Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyeliler ülkelerine güle oynaya gidecek"- "Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağız"- "Biz camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz ki ibadet etmeye gidiyoruz" GAZİANTEP


- CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Gaziantep mitinginde vatandaşlara hitap etti.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
MHPnin Milletvekiliş Aday Listesi AçıklandıMHPnin Milletvekiliş Aday Listesi Açıklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı