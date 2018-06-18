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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Muharrem İnce: 'Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyeliler ülkelerine güle oynaya gidecek'
Muharrem İnce'nin konuşmaları
( GAZİANTEP ) Muharrem İnce: "Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyeliler ülkelerine güle oynaya gidecek"- "Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağız"- "Biz camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz ki ibadet etmeye gidiyoruz" GAZİANTEP
- CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Gaziantep mitinginde vatandaşlara hitap etti.