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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
MSB: “Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir”

MSB: “Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir”

Verilen karşılıktan görüntü

Gesi Meşru Müdafa 

-Roket atışı

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Ceylanpınar’da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir” açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Ceylanpınar’da beş vatandaşın yaralandığı olaya meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada, "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar’da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir” denildi.
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