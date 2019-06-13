Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP grubunu ziyaret etti

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( ANKARA ) ANKARA



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askere alma kanun teklifini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. Akar, TBMM’de CHP gurubunu ziyaret ettikten sonra MHP grubunu ziyaret etti. Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte MHP grubuna geldi. Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.

