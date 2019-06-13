Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok”
Akar açıklama
( ANKARA ) ANKARA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok” dedi. Akar, CHP Grup Başkanvekili Özkoç ile görüşmesinden sonra konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok” dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım