

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok” dedi.

Akar, CHP Grup Başkanvekili Özkoç ile görüşmesinden sonra konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok” dedi.



