Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Bizim amacımız çözümdür, barışçıl ve siyasal yöntemlerdir'
Akar'ın açıklaması
( ANKARA ) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (Putin Erdoğan görüşmesi) "Bizim amacımız çözümdür, barışçıl ve siyasal yöntemlerdir"-"Görüşlerimiz ve taleplerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu konular Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından dile getirilecektir."-"Mutabakata vardığımız konuların gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz"
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