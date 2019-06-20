Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplandı

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( ANKARA ) ANKARA



- TBMM. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Bazı Kanunlarda ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, Komisyon Başkan'ı Emrullah İşler kanun teklifi hakkında bilgi verdi. İşler daha sonra sözü Sinop milletvekili Nazım maviş'e verdi. Maviş, 2016 çıkarılan meslek eğitim ile ilgili hükümlerin uyumlaştırılmasını sağlayacaklarını belirterek, ''8 kanun ve kanun hükmünde kararname değişiklik yapılıyor. 9 ayrı hususta değişiklik öngörülüyor. Yurtlar konusunda görev paylaşımı yapılıyor. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılmasını düzenliyor. Uyumlaştırma ihtiyacından kaynaklanan hususlar var. Okul açılma ruhsatlandırma düzenleniyor. Temel liseler ile ilgili kanundan doğan yükümlülükler düzenleniyor'' ifadelerini kullandı.

