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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldi - NİĞDE

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldi - NİĞDE

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelişi ve karşılanması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona girişi ve öğretmenleri selamlaması - Toplantının düzenlendiği salondan ve katılanlardan görüntüler - İstiklal Marşı'nın söylenmesiMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Niğde 'de - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde 'de "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında öğretmenlerle bir araya geldiNİĞDE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde 'de "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle buluştu.Bakan Selçuk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bakan Selçuk, öğretmenlerle mesleki tecrübelerini ve eğitim planlamalarını paylaştı.

Öğretmenler Öğretmen 

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