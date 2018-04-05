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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: '712 öğretmen eğitimci olarak yetiştirdi, bunlarla beraber yaklaşık 32 bin öğretmene uygulayıcı eğitimi verildi'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: '712 öğretmen eğitimci olarak yetiştirdi, bunlarla beraber yaklaşık 32 bin öğretmene uygulayıcı eğitimi verildi'

Yılmaz'ın açıklamaları

Alışkanlık Matruşka Öğretmen Sigarayla Mücadele Öğrenciler 

-detaylar

( ANKARA ) Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "712 öğretmen eğitimci olarak yetiştirdi, bunlarla beraber yaklaşık 32 bin öğretmene uygulayıcı eğitimi verildi" ANKARA

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "712 öğretmen eğitimci olarak yetiştirdi, bunlarla beraber yaklaşık 32 bin öğretmene uygulayıcı eğitimi verildi" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Bakan Yılmaz, eğitimin önemine işaret ederek, "İlkokul 4. sınıfta alkol, sigara kullanımının sağlığa zararlı olduğunu anlatıyoruz. 6. sınıfta alkol, sigarayla mücadele, Yeşilay'a vurgu yapılıyor. Tüm zararlı alışkanlıklara başlamanın ilk aşaması sigara oluyor. Bir sigaranın adeta kapının penceresini açılması, matruşkanın en dışındaki halka gibi onu geçince adım adım ilerliyor. Evlatlarımızın birçok şeye 'hayır' demesini öğretebilmeliyiz" ifadelerini kullandı. Öğretmenlere eğitim verdiklerini belirten Yılmaz, "712 öğretmen eğitimci olarak yetiştirdi, bunlarla beraber yaklaşık 32 bin öğretmene uygulayıcı eğitimi verildi.
Sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı düzeyinde öğrencilere eğitimi verildi.
2015- 2016 da on milyon öğrenciye ulaştık. 2 milyon veli ve 650 bin den fazla öğretmene ulaştık" dedi.

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