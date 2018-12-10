--ARŞİV GÖRÜNTÜ-

-FİDAN DİKİM GÖRÜNTÜSÜ VE YANAN ALANLAR



( BURSA ) Milletvekili Refik Özen: “Yanan bölgelere ektiğimiz fidanlar köylüye gelir kapısı olacak” BURSA



- AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Mudanya Çağrışan bölgesinde yanan ormanlık alanda bölge halkına gelir getirici önemli bir adım attıklarını belirterek, "21 bin kızılçam, 3 bin selvi, 15 bin biber, biberiye, adaçayı, 3 bin defne, bin ıhlamur, bin akçaağaç, 200 çınar, 200 sığla, 200 incir, 200 erguvan ağacı dikiyoruz. Dikilen fidanlarla birlikte köylülerimize de bunun istifadesine açmış olacağız” dedi.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Çağrışan mahallesinde çıkan yangında yanan yerlerin ağaçlandırılma törenini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’li ile birlikte atan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yanan alanlara ekim yapılıp bu alanların köylüye ekstra kazanç kapısı olacağını söyledi.



Yapılan ağaçlandırma çalışmasıyla ilgili bilgi veren Özen, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemir Bursa’daydı. Çok yoğun bir programı vardı ama programın temel sebebi malumunuz yaklaşık 1 buçuk ay önce Çağrışan bölgesinde meydana gelen yangındı. Fidan dikim törenimiz vardı. Orada yanan 37 hektarlık bir alan vardı. Yangın esnasında birçok spekülasyon yapıldı. Yangının dumanı tüterken bile buraların imara açılacağına dair art niyetli yorumlar vardı. Biz o gün şunu ifade etmiştik. Biz buraları tekrar yeşillendireceğiz. Hiç kimsenin buralarla ilgili spekülasyon yapmasına gerek yok ifademiz vardı. Tarım Bakanımızla birlikte yanan 8 bin fidanın yerine 48 bin fidan dikerek sözde değil özde çevreci olduğumuzu bir kez daha gösterdik. AK Parti olarak biz 21 milyon hektar olan orman alanımızı 22 buçuk milyon hektara çıkartmış ender ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu hakkındaki hassasiyeti çok önemli. Bizler de Bursa'da Çağrışan bölgemizin tekrar yeşillenmesi adına önemli bir faaliyete imza attık. Yaklaşık 21 bin kızılçam, 3 bin selvi, 15 bin biber, biberiye, adaçayı, 3 bin defne, bin ıhlamur, bin akçaağaç, 200 çınar, 200 sığla, 200 incir, 200 erguvan ağacı dikiyoruz. Dolayısıyla daha yeşil bir Bursa, daha yeşil bir Türkiye için çabamızı ortaya koyuyoruz. Dikilen fidanlarla birlikte köylülerimize de bunun istifadesine açmış olacağız. Biz o gün sarı yeleklerimizi giydik ve halkımızla birlikte dikimleri gerçekleştirdik. Fransa'da şu an sarı yelekliler kırıp dökerken, biz Bursa'daki sarı yelekliler olarak 48 bin fidan dikimine imza atmış oluyoruz” şeklinde konuştu.



