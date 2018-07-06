-Savaş'ın efelerle gelmesi

-Milletvekilleri ikramlar



( ANKARA ) AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş kayıtlara efelerle geldi ANKARA



- Türkiye Büyük millet Meclisi'nde milletvekili kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş kayıtlara efelerle geldi. CHP Manisa milletvekilleri ile birlikte gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel milletvekili kaydını yaptırdı. Daha sonra Özel, gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birbirlerini yedi yıl önce bulduklarını söyleyerek, siyasette ne yaptıysa onun ustalığı ile yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine Özel şöyle cevap verdi: "Böyle bugünün gündemine uygun şeyler konuşmak lazım. Henüz kazandığı seçimden sonra, seçimden önceki stratejisini sürdüren, ülkeyi germeye çalışan, rakiplerini düşmanlaştıran, söylem devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yakıştırmak mümkün değil. 6 milyon bir partiye oy vermiş bugünden düşmanlaştırmak kabul edilebilir değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi partisi için gayret gösteriş, kendi Cumhurbaşkanı adayı için büyük mücadele vermiş, kendi milletvekili sayısını arttırmak için mücadele vermiş bu kadar emeğe, alın terine, bu kadar insanın kazanamayanlarım hüznüne karşı ülkenin Cumhurbaşkanı'nın daha yapıcı bir dil kullanması lazım." Bakanların dışarıdan atanmasına ilişkin Özel, Cumhurbaşkanı'nın teknokratlarla Türkiye'yi yöneteceğini ifade etti.

CHP'de kurultay için imzaların toplandığı iddialarına ilişkin soruya Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili sıfatıyla CHP'nin yasama kanadı olarak yeni bir başlangıç yapıyoruz. Ülkenin sorunlarına eğilmeyi, önümüzdeki seçimlere hazırlanmayı ve Türkiye ve partinin gündeminin ortaklaştırarak Parti'yi başarılı kılmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Denizli milletvekilleri elma, baklava ve çörek ikram ettiler. AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş, efelerle gelerek kayıt yaptırdı.

