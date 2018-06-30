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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Milletvekili kayıtları devam ediyor

Milletvekili kayıtları devam ediyor

Ahmet Sazak'ın konuşması

Parmak Milletvekili 

-İYİ Parti Mersin milletvekili Behiç Çelik'in konuşması

( ANKARA )- Gün Sazak'ın yeğeni MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın rozetini 93 yaşındaki babası Ahmet Sazak taktı ANKARA

- Milletvekili kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş milletvekili Sefer Aycan, Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak ve İYİ Parti Mersin milletvekili Behiç Çelik kayıt yaptırdı. Gün Sazak'ın yeğeni MHP Eskişahir milletvekili Metin Nurullah Sazak 93 yaşındaki babası Ahmet Sazak ile kayıt yaptırmaya geldi. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Ahmet Sazak oğlu Metin Nurullah Sazak'a rozet taktı. Metin Nurullah Sazak'ın babası Ahmet Sazak, dürüstçe iyi işler yapmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu şerefi güzel devam ettirebilirse, ne mutlu" ifadelerini kullandı. MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, milletin verdiği vekaletini en iyi şekilde değerlendirmek için gayret göstereceğini belirterek, "Bu vekaletini en iyi şekilde değerlendiririz. Gayretimiz bu yönde olacak" şeklinde konuştu.
Ahmet Sazak, 'Bazılarına para verir bazılarına da ömür verir' ifadelerini kullandı. İYİ Parti Mersin milletvekili Behiç Çelik, yeniden Meclis'te olduğunun hatırlatılması üzerine, "Zorlu bir siyasi mücadelenin içerisinden çıkarak geldik. Milli irade bu şekilde tecelli etti. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama görevimizi hakkıyla yapmayı düşünüyoruz, kararlıyız. Ülkemiz, milletimiz için 27. dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
Çelik, ailesiyle kayıt yaptırmaya geldi. Çelik'in 16 aylık torunu Deniz Şeref Holü koridorunda yürüdü. Çelik, parmak izi alımı sırasında torununu kucağına aldı.
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