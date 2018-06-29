MHP'nin Elazığ'da milletvekili seçim sonuçlarına itiraz etmesi - ELAZIĞ
- 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Milliyetçi Hareket partisi üyelerinin Elazığ Adalet Sarayına gelmesi - Partililerin İtiraz için adliyeye gitmesi - MHP Genel Merkez Avukatı Gökberk Osman Ağaoğlu'nun konuşmasıMHP'nin Elazığ 'da milletvekili seçim sonuçlarına itiraz etmesi - İtirazın ardından bazı sandıklarda oy sayımının yeniden yapılması sonucu AK Parti'nin oyu 24 arttı, MHP'nin oyu ise 7 azaldıELAZIĞ (AA) - MHP'nin Elazığ 'daki milletvekili seçim sonuçlarına itirazı sonucu bazı sandıklarda oy sayımı yeniden yapıldı.MHP İl Başkanı Semih Işıksever'in, İl Seçim Kurulu'nda 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına itiraz ederek, ildeki tüm sandıklarda oyların yeniden sayılmasını talep etmesi üzerine, itirazın kabul edildiği Elazığ Merkez İlçe ile Ağın ve Kovancılar İlçe Seçim Kurulları'nda belirlenen sandıklarda sayım yapıldı.Yeniden yapılan sayım ile AK Parti'nin oyu 24 arttı, MHP'nin oyu ise 7 eksildi. Elazığ 'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti 4, CHP ise 1 milletvekili çıkardı.Yeniden sayımı yapılan sandıklardan çıkan sonuca göre, AK Parti ile MHP arasında 4. milletvekili için 359 oy farkı bulunuyor.MHP Genel Merkez avukatı Gökberk Osmanağaoğlu yaptığı açıklamada, ilde sayım yapılmayan sandıklarda da oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na tekrar itirazda bulunduklarını belirtti.