MHP MYK üyesi Alperen, “Fark 175’tir ve belge altına alınmıştır”



– Düzce’de 24 Haziran’da yapılan milletvekilliği seçimlerinde çıkan sonuca AK Parti Düzce İl Teşkilatı itiraz etti. Oylar; Düzce merkez, Kaynaşlı ve Yığılca’da tekrardan sayılırken diğer ilçelerin itiraz sonucu beklenirken MHP MYK Üyesi Bahadır Alperen Düzce’ye gelerek destek verdi. Alperen “Fark 175’tir ve belge altına alınmıştır” dedi.

24 Haziran seçimlerinin arından resmi olmayan sonuçlara göre Düzce’de AK Parti 2, MHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı. Geçersiz oyların fazla olması gerekçesi ile AK Parti Düzce il yönetimi sonuçlara itiraz etmişti. Bunun üzerine merkez ilçe seçim kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Düzce Merkez, Kaynaşlı ve Yığılca’da oylar yeniden sayılırken diğer ilçelerle ilgili itirazların sonucu bekleniyor. MHP Düzce İl Yönetimi, partililerin de Düzce Adliyesi önünde bekleyişi sürüyor. Teşkilatına destek vermek üzere Düzce’ye gelen MHP MYK Üyesi Avukat Bahadır Alperen, oy farkının 175 olduğunu ve bunun resmi kayıt altına alındığını iddia ederek “Düzce ilinin milletvekili sayısı 3’tür. 1 milletvekili MHP’nindir. Benim şahsımın ve MHP’nin Düzce’deki vatandaşlardan istediği şudur. Bu iş bitmedi 3-0 oldu, fark 3’e düştü 5’e düştü şeklinde sosyal medyada dolaşan laflara itibar edilmemelidir. Fark 175’tir ve belge altına alınmıştır. O belgelerin bir an önce YSK’dan ve İl Seçim Kurulu’ndan neticelenmesi ve Ümit (Yılmaz) Bey’in bir an önce Ankara’da Düzce’nin şerefli bir milletvekili olarak temsil edilmesi gerekmektedir. Bir takım baskılar yapılmaktadır. Cumhur İttifakını zedeleyici şekilde yapılan baskılar hoş karşılanmamaktadır. Devlet Bahçeli beyin önüne makamına güncel olarak Düzce ile alakalı malumat gidiyor. Kendisi Düzce’ye önem veriyor ve ümit beyin gelmesini bekliyor. Biz alın terimizle helal ve organik olarak oylarımızı aldık. Düzce tercihini yaptı ve Ümit (Yılmaz) Bey’i milletvekili seçti. Biz bunu kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerde yitirmeyeceğiz. Ümit Yılmaz’ı şahsen Ankara’ya götüreceğim ve milletvekilliği rozetini ben takacağım. MHP’nin emaneti bizdedir. Hukuki alanda Ümit Bey’in milletvekili olması için ne gerekiyorsa yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise partililerin bekleyişi devam ediyor.

