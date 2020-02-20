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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
MHP'li Kılavuz: “Uyuşturucu ile mücadele bir milli güvenlik meselesidir”

MHP'li Kılavuz: “Uyuşturucu ile mücadele bir milli güvenlik meselesidir”

Kılavuz açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Uyuşturucu Basın Toplantısı Toplantı Sivil Toplum Kullar 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Unutulmamalıdır ki uyuşturucu en az terör kadar tehlikelidir. Bu anlamda uyuşturucu ile mücadele etmek sadece bireysel ve toplumsal açıdan değil, ülke güvenliği açısından da son derece önemlidir. Uyuşturucu ile mücadele bu noktada bir milli güvenlik meselesidir” dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen MHP'li Kılavuz, uyuşturucu ile mücadele kapsamında tedbirlerin uyuşturucuya başlamadan alınması gerektiğini ifade ederek, “Her şeyden önce gençlerimizin bu melanete hiç başlamamasını temin etmeli, ailelerimiz, okullarımız ve toplum olarak milli bünyemizi bu zararlı maddelerden uzak kılmak için bilinçli olmalıyız. Anne ve babaları ayrı olan yahut ailelerinden tamamen kopmuş olan çocukların takibi bizzat devlet tarafından yapılması gerekiyor. Aile, okul, sivil toplum kuruluşları ve devlet dayanışması ile oluşacak bilinç, bu konudaki en önemli etken olacaktır” ifadelerini kullandı.Terör örgütlerinin büyük gelir kaynağının uyuşturucu olduğunun altını çizen Kılavuz, “Terör örgütleri ve uyuşturucu baronlarının milyonlarca dolarlık kirli çarkları kırılmalı, bu konuda asla zafiyet gösterilmemelidir. Unutulmamalıdır ki uyuşturucu en az terör kadar tehlikelidir. Bu anlamda uyuşturucu ile mücadele etmek sadece bireysel ve toplumsal açıdan değil, ülke güvenliği açısından da son derece önemlidir. Uyuşturucu ile mücadele bu noktada bir milli güvenlik meselesidir” değerlendirmesini yaptı.
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