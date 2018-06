MHP’li Akçay: “İbrahim Halil Yıldız, sürekli PKK tehdidi altında bulunan bir arkadaşımızdır”

-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın konuşması

-toplu fotoğraftan detay



( MANİSA ) - MHP Manisa İl Teşkilatı bayramlaştı - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - “Bu seçim sürecinde siyasi çıkarları için HDP güzellemesi yapıp, barajı aştırmaya çalışanların böyle bir ihanetten vazgeçmelerini diliyorum” MANİSA



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili olarak, “Terör örgütünün her türlü baskına, tehditlerine rağmen ülkemizin bütünlüğü, vatanımızın varlığı, devletimizin dirliği, milletimizin birliği için ne kadar gayret gösterdiğini bildiğimiz bir arkadaşımızdır” dedi.

MHP Manisa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla il binasında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Törene MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı.

Törende partililer ile tek tek bayramlaşan Erkan Akçay, dün Suruç’ta AK Partililere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Akçay, “Dün maalesef çok kötü bir olay yaşandı. Şanlıurfa Suruç’ta Adalet Kalkınma Partisi Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışmaları sırasında hain PKK terörünün organize ettiği anlaşılan bir saldırı gerçekleştirildi.

Bu saldırı sonucunda değerli milletvekili arkadaşımın ağabeyi ile birlikte toplam 4 kişi hayatını kaybetti. İbrahim Halil Yıldız ve ailesine, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bundan önceki anayasa referandumu sırasında da çeşitli vesilelerle İbrahim Halil Yıldız sürekli PKK tehdidi altında bulunan bir arkadaşımızdır. Benim de meclisten oda komşumdu. Yakinen bildiğim, tanıdığım bir arkadaşım. Terör örgütünün her türlü baskına, tehditlerine rağmen ülkemizin bütünlüğü, vatanımızın varlığı, devletimizin dirliği, milletimizin birliği için ne kadar gayret gösterdiğini bildiğimiz bir arkadaşımızdır. Tabi terör her fırsatta başını kaldırmaya çalışmaktadır. Özellikle bütün vatandaşlarımızı uyarıyorum. Bu seçim sürecinde siyasi çıkarları için HDP güzellemesi yapıp, barajı aştırmaya çalışanların böyle bir ihanetten vazgeçmelerini diliyorum” dedi.

Önümüzdeki seçimlerin önceki seçimlerden daha büyük önem arz ettiğini de ifade eden Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi olarak cumhur ittifakı içerisinde, güçlü hükumet, güçlü meclis ilkesiyle 24 Haziran akşamına kadar çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi.