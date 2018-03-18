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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
MHP Kurultayında Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti

MHP Kurultayında Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti

- Devlet Bahçeli Nazar Duası yüzüğü detay

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya Kamera Bulduk Tesbih 


- MHP'nin 12. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi.
Genel Başkan Devlet Bahçeli kurultay için nazar dualı yüzüğünü yaktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 12. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Kurultayda Genel Başkan ve MYK üyeleri seçildi. Kurultayda Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğünü taktığı görüldü.
Gazeteci Nazlı Çelik de Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "MHP kurultayı arasında Genel Başkan Devlet Bahçeli ile kısa bir sohbet etme imkanı bulduk. Devlet Bahçeli içinde nazar duası bulunan yüzüğünü kurultaya özel olarak taktı" notuyla paylaştı. Bahçeli'nin tesbihi ve yüzüğü kameralara yansıdı. (JA-
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