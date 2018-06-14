MHP Grup Başkanvekili Usta: 'Milletimize taahhüdümüz, bu ittifakın en az 2023 yılına kadar sürecek olması' - SAMSUN
MHP Grup Başkanvekili Usta: "Milletimize taahhüdümüz, bu ittifakın en az 2023 yılına kadar sürecek olması" - SAMSUN - iftar programından genel görüntüler - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın açıklamaları"Milletimize taahhüdümüz, bu ittifakın en az 2023 yılına kadar sürecek olması" - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Yeni sistemin bütün kurum ve kuralları ile ülkede yerleşmesi lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda bu sistem tam olarak oturuncaya kadar ittifak sürecektir. O yüzden milletimize taahhüdümüz, bu ittifakın en az 2023 yılına kadar sürecek olması" - "Eğer parlamentoda dengeli şekilde dağılma becerisini gösterebilirsek yeni sistemin Türkiye'nin önünü açacağını düşünüyorum. Bu anlamda bunu bir fırsat olarak görmek istiyorum" - "Türkiye, 15 Temmuz gibi tarihinin en büyük ihanetini yaşadı. Bunu sıradan askeri bir darbe girişimi gibi görmeyelim. Bu Türkiye'de iç savaş çıkarmaya, kardeş kanı dökülmesine yönelik bir girişimdi"SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Yeni sistemin bütün kurum ve kuralları ile ülkede yerleşmesi lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda bu sistem tam olarak oturuncaya kadar ittifak sürecektir. O yüzden milletimize taahhüdümüz, bu ittifakın en az 2023 yılına kadar sürecek olması." dedi. Usta, partisinin Havza İlçe Başkanlığı tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen iftara katıldı. Usta, iftarın ardından yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de bir sistem değişikliği olacağını hatırlattı.Parlamenter sistemden yeni sisteme geçişin Türkiye'nin önünü açacak bir değişiklik olacağını belirten Usta, "Aslında parlamenter sistem çok kötü bir sistem olduğu için değil fakat bizdeki uygulaması son derece kötü oldu. Eğer parlamentoda dengeli şekilde dağılma becerisini gösterebilirsek yeni sistemin Türkiye'nin önünü açacağını düşünüyorum. Bu anlamda bunu bir fırsat olarak görmek istiyorum." diye konuştu. Kendileri dışındaki bazı siyasi partilerin Türkiye'ye eski sistemi geri getireceklerini vadettiklerini anlatan Usta, "Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bu kesinlikle siyasi bir duruş değil. Ülkenin meselelerini yakından bilen birisi olarak, eğer tekrar hiçbir şekilde, daha doğrusu hiçbir ölçüde faydasını görmediğimiz parlamenter sisteme dönersek bu ülke acısından çok ciddi zaman kaybı olur. Artık bu ülkenin sistem tartışmaları, rejim tartışmaları yerine önüne bakması lazım." değerlendirmesinde bulundu. - "Sistem tam olarak oturuncaya kadar ittifak sürecektir"Erhan Usta, tarım sektörünün, sanayi sektörünün sıkıntısı olduğunu, kim iktidar olursa olsun Türkiye'nin önüne bakması gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:"Türkiye, 15 Temmuz gibi tarihinin en büyük ihanetini yaşadı. Bunu sıradan askeri bir darbe girişimi gibi görmeyelim. Bu Türkiye'de iç savaş çıkarmaya, kardeş kanı dökülmesine yönelik bir girişimdi. O yüzden 15 Temmuz'u iyi anlamamız lazım. 15 Temmuz'da milli bir ruh, milli bir duruş oluştu. Yenikapı ve diğer süreçlerde devam etti. Aslında yeni sistemde ittifakların doğması bu çerçevede gerçekleşti. Bizim de içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'nın tohumlarının 15 Temmuz gecesi atıldığını ifade ediyoruz. Bunu seçimlere yönelik bir ittifak olarak görmemek lazım. Şunun için bu çok önemli. Bir, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. İki, yeni sistemin bütün kurum ve kuralları ile ülkede yerleşmesi lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda bu sistem tam olarak oturuncaya kadar ittifak sürecektir. O yüzden milletimize taahhüdümüz, bu ittifakın en az 2023 yılına kadar sürecek olması."Bir denge partisi olan MHP'nin ülke ne zaman sıkıntıya girse ülkeyi o sıkıntıdan çıkardığının altını çizen Usta, "Siyasi duruşunu da ülkedeki o günkü siyasi konjonktüre göre her zaman ayarlamasını bilmiştir. Devlet Bahçeli'nin ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu herkes takdir etmiştir. Oy veren de vermeyen de takdir etmiştir. Biz şunu söylüyoruz. Eğer MHP güçlü olursa Türkiye güçlü olur." dedi. Usta, tüm vatandaşları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16 Haziran'da gerçekleştireceği Samsun mitingine davet etti.