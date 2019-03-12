MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonuçları ne olursa olsun yaşayacak, var olacaktır. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Nifak tutmayacak, tahrikler sonuç vermeyecektir. Cumhur İttif

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( YOZGAT ) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonuçları ne olursa olsun yaşayacak, var olacaktır. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Nifak tutmayacak, tahrikler sonuç vermeyecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, istikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir"-"Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız"-"CHP-HDP-İP-SP-ÖDP boncuk gibi dizilmiş, Kandil'in yörüngesine, Pensilvanya'nın dümen suyuna girmiştir. CHP, PKK'yı besiye çekmiş, kuluçkaya yatırmıştır"-"Atatürk'ün CHP'sinin PKK'lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuvay-ı Milliye değil olsa olsa Kuvayi İnzibatiye'dir"-"İP'e gitmiş ancak pişmanlık duyan kardeşlerimize açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın gelin helalleşelim" YOZGAT



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta açık hava toplantısında konuştu.



