Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
MHP adayı Sarı’ya Amasyalılardan coşkulu karşılama

MHP adayı Sarı’ya Amasyalılardan coşkulu karşılama

Mehmet Sarı'nın vatandaşlara seslenmesi

İstifa Belediye Başkanı Allah 

-Genel, detay görüntüler
-Karşılanışı

( AMASYA )- MHP'nin Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı, iş vaadinde bulundu AMASYA

- MHP'nin Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Sarı, belediye başkanı seçilmesi halinde 4,5 yıl içerisinde 2 bin ile 2 bin 500 arasında kişiyi işe yerleştireceğini vaat etti. Kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara seslenen Mehmet Sarı, “Çoluğunuza, çocuğunuza iş bulmak istiyorum. Eğer ben bu 4,5 yıl içerisinde bu Amasya’dan 2 bin kişiyi, 2 bin 500 kişiyi işe yerleştirmezsem Mehmet Sarı sözü, bu diyara gelmem” dedi.
MHP MYK üyesi de olan Sarı, belediye başkanı seçilmesi halinde ahlaklı bir yönetim sergileyeceğini belirterek, “Benimle inşallah belediyede hizmet edecek müdürlerime de talimat vereceğim. Vatandaşın 3 kez işine bakmayanın, telefonu çalıp da bakmazsa vatandaşın işine istifasını alırım. Vatandaşın hizmetinde olacak. Adam gibi. Vatandaş gelip diyorsa ki ‘ben senin fen işleri müdürünü 3 kere aradım. 3 gündür arıyorum. Buyur telefon numarası. Telefonuma çıkmıyor’ diyorsa ben onun istifasını alırım. Herkes vatandaşın emrinde. Baştan ben, sonra benle beraber çalışanlarım” diye konuştu.
Halktan destek isteyen Sarı, hayata geçirmeyi planladığı projeleri ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağını sözlerine ekledi.
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı