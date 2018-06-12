-Meral Akşener'in konuşması

-Çocukların paraları vermesi



( ELAZIĞ ) Meral Akşener yine tekrarladı: “TRT’yi kapatıyorum" ELAZIĞ



- Elazığ’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “TRT’yi kapatacağım dedim. TRT’yi kapatıyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri kapsamında Elazığ'da partisinin mitingine katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında konuşa Akşener, daha önceki söylemlerini tekrarladı. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez şeker fabrikalarıyla ilgili yapılan sözleşmeyi iptal edeceğini vurgulayan İYİ Parti Başkanı Meral Akşener, “TRT’yi kapatacağım dedim. TRT’yi kapatıyorum. 2,5 milyar TL sizin cebinizden çıkıyor. Bundan kurtarıyoruz. 8 milyar TL’nin yanında 2,5’i de koyun. Etti 10,5 milyar. Birde satıştan alınacak para var. Onu da koyun. Birde bu satın almalarla ilgili bir araya toplayacağım yüzde 10’lukta bir israf önleyici tasarruf tedbirini de kenara koyun. Bakın bazı şeyleri yapmak ne kadar kolay” dedi.

Sosyal medyada bir şeylerin gezdiğini dile getiren Akşener, “Çiller demiş ki ben, 28 Şubat sırasında devlet belgelerini Amerika’ya satmışım. Bu çok ayıp ve iğrenç bir iftiradır. Ama daha ilginci var.Bu belgeleri baştan aşağı gören Çillerin önemli danışmalarından birisi AK Parti’nin milletvekilidir. Bana bu belgeleri getiren Yeni Şafakta yazar Bülent Orakoğlu ve uğruna kapı kırdığım Genel Müdür Kemal Çelik, AK Parti bünyesinde görev yapıyor. Ben buradan ilan ediyorum. Çiller bu açıklamayı doğrulamak yada ret etmek zorundadır. O devrin başbakanı olarak yapmak zorundadır. Belinde silah olanlardan kimlerin titrediğini, kaçtığını açıklamazsam bende namerdim. Hadi bakalım el mi yaman bey mi yaman. Tek başıma bırakılıp 10 gün telefonu çalmamış biriyim. Zangır zangır titreyenler, ardına bakmadan kaçanlar hepsinin ipliğini pazara çıkarmazsam Akşener değilim. Rahmetli Erbakan Hoca’nın teşekkür ettiği Allah razı olsun dediği tek kişiyim. Dolayısıyla artık iş buraya kadar geldiği zaman gereğini yapma görevimdir. Onun için Meral Akşener’e dil uzatırken herkes dikkatli olacak” diye konuştu.

Adayların tanıtılmasının ardından Akşener Elazığ'dan ayrıldı.

