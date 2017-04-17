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17 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Melih Gökçek: Yeni bir Gezi peşindeler

Melih Gökçek: Yeni bir Gezi peşindeler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, referandum sonucunu Beyaz Tv canlı yayınında değerlendirdi.

16 Nisan Halk Oylaması Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi Beyaz Tv 


Başkan Gökçek, referandumun 'evet' çıkmasının ardından bazı provokasyonların başladığını söylerken, bazı kesimlerin yeni bir 'Gezi olayları' peşinde olduğunu söyledi.

Gökçek, halkın bu konularda uyandığı söylerken, Türk halkının bu oyunlara gelmeyeceğini ifade etti.



16 Nisan Halk Oylaması Hakkında
Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. Hükûmetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve kurucularından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen madde değişiklikleriyle ilgili tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) desteğiyle birlikte meclisten geçerek halk oylaması kararı alındı. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter siste...
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Melih Gökçek Hakkında
Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...
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