Mehdi Eker: 'Diyarbakırlılardan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz' - DİYARBAKIR
Mehdi Eker: " Diyarbakır lılardan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz" - DİYARBAKIR - Diyarbakır Adliye Sarayı Ek Hizmet Binası - AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat'ın mazbatalarını almak için gelişi - AK Parti genel başkan yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in konuşmasıAK Parti Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker:" Diyarbakır , önceki seçimlere nispeten bir sandalye daha AK Parti'ye armağan etti. Dolayısıyla bu defa üç kişiyiz. Milletimizden, Diyarbakır lılardan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Hizmet etmenin gayretinde olacağız"DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldı. Diyarbakır Adliye Sarayı Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törende, AK Parti'den Diyarbakır milletvekilleri seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat mazbatalarını teslim aldı.Mehdi Eker, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına ilişkin Diyarbakır lı hemşehrileri ve seçmenlere teşekkür etti.Seçimin hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyen Eker, "Allah bizi Diyarbakır 'a ve milletimize karşı mahcup etmesin. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Bu görevler aynı zamanda çok ağır sorumluluğu olan görevlerdir. Çünkü millet sizi kendi temsilcisi olarak seçiyor. Milletin sorunlarını biz doğrudan üstümüze almış oluyoruz. Bunun ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz." dedi. Bu dönem yeni bir sayfayla, taze bir başlangıçla, kentin mevcut ve süreç içerisinde gelişebilecek sorunlarını çözmek için gayret göstereceklerini aktaran Eker, şöyle konuştu:" Diyarbakır 'ın en büyük temel sorunu maalesef terörün komplikasyonlarıdır. O komplikasyonların en büyüğü de işsizlik ve istihdam eksikliğidir. Bu şehirde on binlerce işsiz ve bu insanların aş ve iş sahibi olma beklentileri var. Biz AK Parti milletvekilleri olarak, şehrin bu meselesi başta olmak üzere diğer bütün meseleleriyle ilgili çözümler geliştirmenin sürekli uğraşı içinde olacağız. Diyarbakır lı hemşehrilerimizin, en iyi şekilde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Allah'ın izniyle başını yere eğdirmeyeceğiz ve en güzel şekilde kenti temsil etmenin gayretinde olacağız."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, sorunsuz bir seçim atlatmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, " Diyarbakır , önceki seçimlere nispeten bir sandalye daha AK Parti'ye armağan etti. Dolayısıyla bu defa üç kişiyiz. Milletimizden, Diyarbakır lılardan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Hizmet etmenin gayretinde olacağız." ifadelerini kullandı.