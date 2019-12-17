Mansur Yavaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA
Mansur Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylaması - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafları incelemesi - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oylama yapması - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmasıANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım