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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa İYİ Parti gençlik kollarında istifa şoku

Manisa İYİ Parti gençlik kollarında istifa şoku

İstifa edenler adına İlyas Çınar'ın basın açıklamasını okuması

( MANİSA )- Manisa İYİ Parti’de istifalar MANİSA

İstifa Milliyetçilik Vatansever Gençlik Kolları Basın Açıklaması 


- Manisa’nı Salihli ilçesinde İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları’nda görevli çok sayıda kişi partiden istifa etti. Kent Meydanı’nda düzenlenen ve yaklaşık katıldığı basın açıklamasında koşuşan İlyas Çınar “Milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yönetim nedeniyle partimizden istifa ediyoruz” dedi.
Çınar açıklamasını şöyle devam etti “Salihli İlçe Başkanının ve yöneticilerinin gençlere önem vermediği ve dışladığı bir yapı oluşmuştur. İl başkanının ve yönetiminin mevcuttaki sorunları görmezden geldiği aksine taraf olduğu, grubumuz içerisinde bulunan arkadaşlarımızın bazı vekil adaylarını seçim çalışmasına davet etmelerine rağmen ilçe başkanına ters olur, ayıp olur gibi söylemlerde bulunmaları bizim neznimizde bu vekil adaylarının halkın değil kişinin vekili olacağı kanaatine varmamıza neden olduğu ayrıca Salihli İlçe Başkanının ve yönetimindeki şahısların bin türlü iftira ile polise şikayetçi olması gençliğe yapılan bu kadar aşağılamadan sonra böyle bir yapının ve oluşumun içerisinde bulunamayacağımızı ve yönetim dahilindeki şahıslar ile bir başarı elde edilemeyeceği milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yapı olduğu tarafımızdan anlaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı İyi Parti Gençlik Kollarındaki görevlerimizden ve parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz” dedi.
Çınar istifa edenlerin sayısının ise 250 olduğunu öne sürdü.
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