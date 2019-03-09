Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mahir Ünal: 'Bu seçimler bir memleket meselesi' - KAHRAMANMARAŞ

Mahir Ünal: 'Bu seçimler bir memleket meselesi' - KAHRAMANMARAŞ

Mahir Ünal: "Bu seçimler bir memleket meselesi" - KAHRAMANMARAŞ - - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın mahalle gezilerinden görüntüler - Mahir Ünal'ın konuşması"Bu seçimler bir memleket meselesi" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Bu seçimler siyasi bir seçim değil. Biz bu seçimleri bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Bu seçimler bir memleket meselesi"KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel seçimlere ilişkin "Bu seçimler siyasi bir seçim değil. Biz bu seçimleri bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Bu seçimler bir memleket meselesi." dedi.
Ünal, seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinin Doğan ve Çatova mahallelerinde incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mahir Ünal, daha sonra beraberindekilerle Büyükyapalak Mahallesi'ne geçti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine değinerek "Bu seçimler siyasi bir seçim değil. Biz bu seçimleri bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Bu seçimler bir memleket meselesi. 17 yıldan beri verdiğimiz mücadeleyi Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Hükümet sisteminin sizin ellerinizle değişmesinden sonra şimdi inşallah yerel yönetimlerle gerekli değişiklikleri yapacağız." dedi.
Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Elbistan'da da önemli hizmetlere imza attıklarına dikkati çeken Ünal, yeni atılımlar için seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuşmanın ardından mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Eziler Yerel Seçimler Yerel Yönetimler Yerel Yönetim Yerel Seçim 

İlgili Foto Galeriler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı