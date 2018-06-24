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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Mahir Ünal: “Akşam alınacak sonuç milletimizin iradesidir”

Mahir Ünal: “Akşam alınacak sonuç milletimizin iradesidir”

Ünal okul içi detay

Sükun İran Seçimleri Millet İradesi Milletvekili Yüksek Seçim Kurulu 

-Oyunu kullanması
-Sandık görevlilerine ve çıkışı
-Açıklama
-Okuldan ayrılış

( KAHRAMANMARAŞ )- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal oyunu Kahramanmaraş’ta kullandı KAHRAMANMARAŞ

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Seçim sonrası alınan kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Ünal, 24 Haziran seçimlerinde oyunu memleketi Kahramanmaraş’ta kullandı. Dulkadiroğlu ilçesi Yaşar Gölcü İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan AK Parti Sözcü Mahir Ünal, seçimlerin sükunet içerisinde yapılacağını söyledi.

Milletin iradesinin açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını kaydeden Ünal, alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Ünal, “Akşam alınacak olan sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı bizim başımız, gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerde aklıselim galip gelecektir, sükûnet içerisinde seçimlerimiz gerçekleşecektir ve herkesi de sandıkta tecelli edecek olan, millet iradesine son derece saygılı olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum. Her ne kadar birileri sandıkta oluşan iradeyi kabul etme konusunda bir takım bahanelere sığınsa da, her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Her şey açık, şeffaf ve güvenli bir şekilde yüksek seçim kurulu ve devletin ilgili kurumları gerekli önlem ve tedbirlerini alıyor. Bizim için milletin iradesi her iradenin üstündedir. Onun korunması saklanması ve muhafaza edilmesi ve güvenli bir şekilde tecelli edilmesi de bizim siyasetçiler olarak asli görevimizdir” dedi.
Ünal'ın oy kullandığı okula milletvekili adayları ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti. (HLL-
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