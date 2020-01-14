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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Libya Başbakanı Es-Sarrac Rusya dönüşü İstanbul'da mola verdi

Libya Başbakanı Es-Sarrac Rusya dönüşü İstanbul'da mola verdi

araçların çıkışı

( İSTANBUL -ÖZEL-EK)- Libya'da ateşkes imzalanması için Rusya'da Hafter ile bir araya gelen Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul'a döndü İSTANBUL


- Libya'da bir ateşkes anlaşması imzalanması için General Hafter ile Moskova'da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul'da mola verdi.Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, Pazar günü İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova'ya gitmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı.Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul'a geldi. Sarrac'ın İstanbul'a geliş nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, otelde bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.
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