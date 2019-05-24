Kurum: ”Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Artvinimize yaklaşık bir milyar liralık yatırımımız var ve yeni yatırımlarımız da artarak devam ediyor” - ARTVİN
- Bakan Kurum'un helikopterden inişi - Bakan Kurum'un Yusufeli ilçesi merkezine gelişi - Detay - Bakan Kurum'un konuşmasıKurum: ”Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Artvin imize yaklaşık bir milyar liralık yatırımımız var ve yeni yatırımlarımızda artarak devam ediyor” - ARTVİNARTVİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli’nde vatandaşlara hitap etti.
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