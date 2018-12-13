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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kosta Rika Büyükelçisi Fallas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu - ANKARA

Kosta Rika Büyükelçisi Fallas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ın güven mektubunu sunmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Fallas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.Fallas'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hatıra Fotoğrafı 

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