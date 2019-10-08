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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor' - TBMM

Kılıçdaroğlu: 'Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor' - TBMM

Kılıçdaroğlu: "Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor" - TBMM - Salonun iç genel planı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi - Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması - Salondakilerin şarkı söylemesi - Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
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Toplantı Görece Grup Toplantısı 

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