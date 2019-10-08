Kılıçdaroğlu: 'Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor" - TBMM - Salonun iç genel planı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi - Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması - Salondakilerin şarkı söylemesi - Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
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