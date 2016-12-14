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14 Aralık 2016 Çarşamba günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle ' terör saldırılarını ' ele almak üzere Çankaya Köşkü'ne geldi.

Başbakan Binali Yıldırım Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Köşkü 


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde ' terör saldırılarını ' ele almak üzere CHP ve MHP liderlerine bir davet göndermişti. Davete olumlu yanıt veren iki lider, Çankaya Köşkü'ne Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere geldi. Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile son günlerde artan terör olayları başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de ele alacak.

Devlet Bahçeli Hakkında
1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır. Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti. Dr. Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademi...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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