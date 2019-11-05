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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Suriye politikası bir bataklık alanına dönüşmüş ve en büyük zararı Türkiye görmüştür' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: 'Suriye politikası bir bataklık alanına dönüşmüş ve en büyük zararı Türkiye görmüştür' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: "Suriye politikası bir bataklık alanına dönüşmüş ve en büyük zararı Türkiye görmüştür" - ANKARA - CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
(9 SON)"Terörle mücadele gerekçesiyle girişilen Barış Pınarı Harekatını uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin güvenliği için yapılan bir operasyon olduğunu anlatmak yerine bu operasyonu biz Türkiye'nin güvenliği için yapıyoruz, bunu anlatmak yerine bir fetih söylemiyle dünyaya anlatmaya kalkmıştır, Erdoğan""Suriye politikası bir bataklık alanına dönüşmüş ve bu bataklıktan en büyük zararı Türkiye görmüştür"

Politika Uluslararası 

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