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18 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu parti grubunda konuştu

Kılıçdaroğlu parti grubunda konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumdan sonra düzenlenen ilk grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Tbmm 16 Nisan Halk Oylaması Kemal Kılıçdaroğlu 


Referandum sürecini değerlendiren CHP Lideri, eşit şartlarda kampanya yürütemediklerini ifade etti.

'24 MİLYON OYUN NAMUSU İÇİN'
Gergin olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu, referandum için YSK'ya yapacaklarını başvuruyu hatırlatarak 'Bu seçim mühürsüz seçimdir. Bu seçimin mühürü yoktur. 24 milyon oyun namusu için bugün YSK'ya başvuruyoruz.

YSK, öyle anlaşılıyor ki gücünü halktan, hukukun üstünlüğünden anayasadan değil belli bir merkezden, siyasi otoriten almaktadır. Belli siyasi otoriteden alınan güç, güç değildir; demokrasiye ihanettir.' dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

Bu referandum adil bir referandum muydu? Devletin bütün bürokratlarını kullandılar. Valileri, kaymakamları.. Hepsini kullandılar.. Devletin bütün mali imkanlarını kullandılar.

ÜLKÜCÜLERE MİLLİYETÇİLERE TEŞEKKÜR
Ülkücülere ve milliyetçilere de teşekkür ediyorum. Hiç kimse unutmasın bir ülkü etrafında hepimiz birleşiriz.. Hepimiz için.. Hepimiz demokrasi paydasında buluştu. Gerçekten de tarih yazdık. Bu bir demokrasi destanıdır.
16 Nisan Halk Oylaması Hakkında
Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. Hükûmetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve kurucularından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen madde değişiklikleriyle ilgili tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) desteğiyle birlikte meclisten geçerek halk oylaması kararı alındı. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter siste...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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