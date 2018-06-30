Kılıçdaroğlu’nun manevi kızının köyünde şok... Güney Köyü’nden CHP’ye 1 oy çıktı

-Köydeki Cumhurbaşkanı ve MHP bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarından görüntü

-Ercan Metin'in ve Hasan Bozkurt'un açıklamaları



( ÇORUM )- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 kez ziyaret ettiği ve manevi kızının bulunduğu Güney Köyü’nde seçimlerde 1 oy çıktı- CHP’ye ve Muharrem İnce’ye verilen oyun Kılıçdaroğlu’nun manevi kızım dediği aileye mi, yoksa sandık görevlisine mi ait olduğunu tartışılırken, kimileri ise Kılıçdaroğlu’nun Güney Köyü’ne 4 kez gelmesine rağmen oy alamamanın nedenlerini merak ediyor ÇORUM



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç kez ziyaret ettiği ve “manevi evladım” diye bir öğrenciye eğitim bursu verdiği Güney Köyü’nde, seçimlerde CHP’ye 1 oy çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Güney Köyü'ne ilk olarak 6 Ekim 2015 tarihinde şehit olan polis Yaşar Güler’in cenazesi için gitmiş, Kılıçdaroğlu daha sonra köyü ikinci kez ziyaret edip yine şehit ailesiyle bir araya gelmişti. Son olarak 24 Haziran seçimleri öncesi Çorum’da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, köyde “manevi kızım" dediği ve kardeşiyle birlikte burs verdiği Özge Biçer ve ailesini ziyaret etmişti. 24 Haziran’da köyde sandıklar açıldığında sonuçları gören CHP’nin görevli üyeleri büyük şok yaşadı. Güney Köyün’den CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye 1, yine köyü 3 kez ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP’ye 1, AK Parti’ye 233, MHP’ye 18, HÜR DAVA Partisi’ne 1, Vatan Partisi’ne 1, CHP’ye 1, SP’ye 3, İP’ye 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan’a 253, Meral Akşener’e 6, Temel Karamollaoğlu’na 3 oy verildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun köye geldiğinde misafir edildikten sonra geri gönderildiğini dile getiren dile getiren Ercan Metin, “Köyde burs verdiği bir aile var. Diyorlar ki aileden burs oyu çıkmadı. Çıkmayabilir, herkes oy iradesinde özgürdür. Köyümüzde özgür iradesini kullanmıştır. O yüzden de köyde 1 oy çıkmıştır. Buna yapacak bir şey yok köyümüz gereken cevabı vermiştir” dedi.

Metin, köylerinin hedefinin 2023 olduğunu söyledi.



Olayın fazla büyümesini istemediklerini ifade eden Metin, herkesin özgür ve hür iradesini kullandığını, kimin oy verip vermediğini bilmediklerinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu’nun köye yaptığı ziyaretlerin pek anlam ifade etmediğini yada bu ziyaretlerde CHP liderinin kendini iyi ifade edemediğini kaydeden Metin, takdirin halkın olduğunu ve kararına saygı gösterilmesini istedi. Seçimlerde 271 seçmenin oy kullandığını açıklayan Metin, AK Partiye 253 tane, MHP’ye 18 tane CHP’ye ise 1 oy çıktığını sözlerine ekledi. Köy sakinlerinden Hasan Bozkurt ise, Türkiye’de herkesin oy kullanırken hür olduğunu belirterek, istediği partiye oy verebileceğini söyledi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun köye “oy verin” diye gelmediğinin altını çizen Bozkurt, “Kılıçdaroğlu geldiyse de hoş geldi. Elimizden gelen ikramda bulunuruz” dedi.

CHP liderinin SGK genel müdürü olduğunda SSK hastanesinde 3 günde muayene olduğunu, 2 günde ise ilaçlarını alabildiğini unutamadığını kaydeden Bozkurt, O günleri yaşadığını ve unutmadığını belirtti.

Köyde Kılıçdaroğlu’na 1 tane oy çıktığını hatırlatan Bozkurt, onunda köye gelen sandık görevllerii tarafından verildiğini tahmin ettiklerini söyledi.



Bozkurt, daha önceki seçimlerde CHP 5 yada 6 oy verildiğini kaydetti.

“Bir Allah’ı birde Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum” Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini anlatan Bozkurt, “Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı görmedim. 15 Temmuz gecesi oturdum ağladık. 15 gün boyunca Çorum’a gidip geldim. Hürriyet meydanındaki saat kulesinde bekledim. Beni cennete de cehenneme de gönderecek Cenabı Allah. Ama Tayyip Erdoğan öl dese ölürüm. Yaşadığımız kadar yaşamışım. Köydekilerin hepsi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı çok seviyor. Başka sevilecek bir şey yok bir cenabı Allah bir Tayyip Erdoğan son sözüm bu” diye konuştu.



