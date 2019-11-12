Kılıçdaroğlu: 'Mümtaz Hoca, Türk akademi dünyasının yetiştirdiği mümtaz kişilerden biriydi' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "Mümtaz Hoca, Türk akademi dünyasının yetiştirdiği mümtaz kişilerden biriydi" - TBMM - Salonun iç genel planı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması - Kılıçdaroğlu'na Atatürk kabartması hediye edilmesi - Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım