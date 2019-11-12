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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Mümtaz Hoca, Türk akademi dünyasının yetiştirdiği mümtaz kişilerden biriydi' - TBMM

Kılıçdaroğlu: 'Mümtaz Hoca, Türk akademi dünyasının yetiştirdiği mümtaz kişilerden biriydi' - TBMM

Kılıçdaroğlu: "Mümtaz Hoca, Türk akademi dünyasının yetiştirdiği mümtaz kişilerden biriydi" - TBMM - Salonun iç genel planı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması - Kılıçdaroğlu'na Atatürk kabartması hediye edilmesi - Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
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Toplantı Grup Toplantısı 

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