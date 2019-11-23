Kılıçdaroğlu: ''Hiç kimseden çekinmeyeceğiz ve korkmayacağız'' - İZMİR
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi kurdelasını kesmesi - Ödül takdimiKılıçdaroğlu, Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi'nin açılış törene katıldıİZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi'nin açılış törenine katıldı.
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