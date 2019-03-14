Kılıçdaroğlu: 'Dünyada hiçbir devlet, kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satmamıştır' - MALATYA
Kılıçdaroğlu: "Dünyada hiçbir devlet, kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satmamıştır" - MALATYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşmasıMALATYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
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