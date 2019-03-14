Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet Halk Partisi kul hakkı yemez' - ADIYAMAN
Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi kul hakkı yemez" - ADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman 'ın Besni ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)
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