Kılıçdaroğlu: ''(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Seninle her yerde her ortamda tartışmaya hazırım'' - İZMİR
- Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi'nin açılış töreni - Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi'nin havadan görüntüsü (drone çekimleri) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler - Katılımcılardan görüntü - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıKılıçdaroğlu, Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi'nin açılış törene katıldıİZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi'nin açılış törenine katıldı. (1)
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