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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: ''(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Seninle her yerde her ortamda tartışmaya hazırım'' - İZMİR

Kılıçdaroğlu: ''(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Seninle her yerde her ortamda tartışmaya hazırım'' - İZMİR

- Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi'nin açılış töreni - Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi'nin havadan görüntüsü (drone çekimleri) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler - Katılımcılardan görüntü - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıKılıçdaroğlu, Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi'nin açılış törene katıldıİZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi'nin açılış törenine katıldı.
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Açılış Töreni Çekim 

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