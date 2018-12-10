Kılıçdaroğlu: 'Bütçe krizin faturasını kimin ödeyeceğini gösteren temel bir belgedir' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "Bütçe krizin faturasını kimin ödeyeceğini gösteren temel bir belgedir" - TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - TBMM Genel Kurul salonundan detaylar TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerine başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. (2)