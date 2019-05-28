

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bankalarda vatandaşın mevduatının yarısı döviz. Bu ne demektir?” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin saldırıya uğradıklarını hatırlatarak, “Gazetecilik bir kamu görevidir. O görev yaptığı zaman adı yolsuzluğa bulaşmış insanlar bundan rahatsız olabilirler ama gazeteci görevini yapmak zorundadır. Sayın Demirağ'a saldırıya uğradı, saldıranlar serbest bırakıldı. İdris Özyol 15 Mayıs günü saldırıya uğradı, Ergin Çevik 20 Mayıs'ta saldırıya uğradı. Saldırganlar yine serbest. Hakan Denizli 24 Mayıs'ta saldırıya uğradı, Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı, saldırganlar serbest bırakıldı. Eğer haber yaptı diye bir gazeteciye şiddet uyguluyorsanız, şiddet uygulandıktan sonra bu gazeteciler artık yazamazlar, korkarlar diyorsanız sakın öyle düşünmeyin. Hiçbir namuslu gazeteci dayak yedi diye bir adım geriye atmaz. Saldırganların hapse girmesi için gazetecilerimizin öldürülmesi mi gerekiyor? Bir tweet attı diye 6 ay içeride kalan var. Gazeteci yazdı diye saldırıya uğrayacak, saldırganlar yakalanıp serbest bırakılacak. Eline bari sertifika verin, ‘Adam dövmekte ustadır’ diye” ifadelerini kullandı. AK Parti’ye oy verenlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Mademki beraber yaşıyoruz, görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Açlığın yoksulluğun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bir cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Çünkü cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Bu topraklarda yaşayan herkesin temsilcisidir. Devlet bütün vatandaşlarına hizmet eder. Her vatandaş kanunlar önünde eşittir. Sayıştay raporlarına göre İBB'de 643 yönetici var, makam aracı sayısı ise bin 717” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Devletin resmi rakamı; tüketici kredisi ya da kredi kartı borcu 518 milyar TL. Milyonlarca vatandaş borç batağında, niye icra dairelerinin sayısını arttırıyorlar? Millet borç batağında diye. Devlet de borç batağında. İç borç 653 milyar TL, dış borç 557 milyar TL. Bu para nereye gitti? Sen sormayacak mısın? Aklını kullanmayacak mısın? Bu parayı nereye harcadınız diye sormayacak mısın kardeşim? Bankalarda vatandaşın mevduatının yarısı döviz. Bu ne demektir? Vatandaş devlete güvenmiyor demektir. Dış güçler mi dedi sana faiz lobisine koskoca Türkiye'yi teslim et diye? Son bir yılda bir milyon 376 bin kişi işsiz kaldı. Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur. 8 milyon 500 bin kişi asgari ücret ya da onun altında ücret alıyor. 16 milyon hane açlık sınırının altında gelir elde ediyor.”

